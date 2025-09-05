Latina, convoca i fedeli per un incontro online: sospeso parroco di Sermoneta

Ha acceso la webcam, lanciato una diretta su YouTube e parlato ai suoi fedeli come se nulla fosse. Ma quella scelta, in aperta disobbedienza alle indicazioni del vescovo, gli è costata cara: don Leonardo Pompei, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Sermoneta, è stato sospeso. A firmare il decreto è stato monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, che ha imposto la rimozione immediata del sacerdote. La diocesi ha anche comunicato che don Pompei "è dispensato dall’obbligo di indossare l’abito ecclesiastico» e non potrà più «presentarsi pubblicamente come sacerdote".