DOMANDE E RISPOSTE

La Madonna di Lourdes e la Giornata del malato: perché si celebrano l'11 febbraio?

 Il legame tra l'apparizione della Vergine e il giorno dedicato ai sofferenti e a chi se ne prende cura

11 Feb 2026 - 10:29
Perché l'11 febbraio si celebra la Madonna di Lourdes?

 Perché l'11 febbraio 1858, a Lourdes, la Vergine apparve per la prima volta a Bernadette Soubirous.

Dove avvennero le apparizioni?

 A Lourdes, nella grotta di Massabielle, nel sud della Francia.

Perché Lourdes è legata ai malati?

 Per le numerose guarigioni ritenute miracolose e per i pellegrinaggi di persone malate da tutto il mondo.

Cos’è la Giornata mondiale del malato?

  È una giornata dedicata ai malati, ai sofferenti e a chi se ne prende cura.

Chi ha istituito la Giornata mondiale del malato?

 Papa Giovanni Paolo II, nel 1992.

Perché è stata scelta proprio la data dell'11 febbraio?

  Per collegare la giornata alla Madonna di Lourdes, simbolo di consolazione e speranza per i malati.

Qual è il messaggio centrale di questa ricorrenza?

  La sofferenza non va ignorata: il malato va accompagnato, curato e rispettato nella dignità.

Come viene celebrata questa giornata?

  Con messe, momenti di preghiera, iniziative sanitarie e attenzione speciale ai più fragili.

