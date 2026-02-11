La Madonna di Lourdes e la Giornata del malato: perché si celebrano l'11 febbraio?
Il legame tra l'apparizione della Vergine e il giorno dedicato ai sofferenti e a chi se ne prende cura
© Ansa
Perché l'11 febbraio si celebra la Madonna di Lourdes?
Perché l'11 febbraio 1858, a Lourdes, la Vergine apparve per la prima volta a Bernadette Soubirous.
Dove avvennero le apparizioni?
A Lourdes, nella grotta di Massabielle, nel sud della Francia.
Perché Lourdes è legata ai malati?
Per le numerose guarigioni ritenute miracolose e per i pellegrinaggi di persone malate da tutto il mondo.
Cos’è la Giornata mondiale del malato?
È una giornata dedicata ai malati, ai sofferenti e a chi se ne prende cura.
Chi ha istituito la Giornata mondiale del malato?
Papa Giovanni Paolo II, nel 1992.
Perché è stata scelta proprio la data dell'11 febbraio?
Per collegare la giornata alla Madonna di Lourdes, simbolo di consolazione e speranza per i malati.
Qual è il messaggio centrale di questa ricorrenza?
La sofferenza non va ignorata: il malato va accompagnato, curato e rispettato nella dignità.
Come viene celebrata questa giornata?
Con messe, momenti di preghiera, iniziative sanitarie e attenzione speciale ai più fragili.