Dopo i fasti del Carnevale arriva il Mercoledì delle Ceneri: storie e piatti tipici da Nord a Sud

Nel Centro Italia si privilegiano invece le zuppe di legumi che, in passato, garantivano energia in un periodo dell’anno in cui la terra non offriva ancora raccolti freschi. La Toscana ad esempio è famosa per la ribollita e il baccalà con i ceci; ampio spazio anche al pane sciocco con le verdure. In Umbria e nelle Marche spazio al baccalà lesso, alle zuppe di legumi e alla gustosa pasta e ceci. In Abruzzo si prepara la cipollata, stufato di cipolle e pomodoro. Infine nel Lazio, e a Roma, è tradizione la minestra di broccoli e arzilla.