Il mondo devastato dalle guerre e dalle ingiustizie torna nelle parole del Papa. Così come l'appello alla pace. E lo fanno durante la Veglia pasquale, la prima celebrata da Leone XIV che, come da tradizione, è stata ospitata dalla Basilica di San Pietro. La messa è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale su cui il Papa ha inciso un'Alfa e un'Omega - prima e ultima lettera dell'alfabeto greco - e le cifre dell'anno corrente. Dopo l'accensione del cero, c'è stata la processione verso l'altare alla quale è seguita la Liturgia della Parola: sette letture e sette salmi prima del Gloria che sancirà la Pasqua. Da qui la celebrazione ha ripreso secondo il normale rito, con omelia e benedizione dell'acqua battesimale. Durante la celebrazione, Leone XIV ha poi battezzato dieci adulti: cinque provenienti dalla diocesi di Roma, due dalla Gran Bretagna, due dal Portogallo e uno anche dalla Corea.

