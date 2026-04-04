Dopo il Natale, trascorreranno anche la Pasqua da separati dai genitori i bimbi della cosiddetta "famiglia nel bosco". I tre minori, dal 20 novembre in una comunità protetta di Vasto (Chieti), domenica 5 aprile condivideranno del tempo con papà Nathan, mentre mamma Catherine non potrà incontrarli e resterà da sola a Palmoli. A dicembre era accaduto il contrario. La madre con i figli, mentre il padre li aveva visti per un'ora sola. Intanto, come riferisce Il Centro, ci sarebbero novità sull'alloggio che potrebbe vedere genitori e figli riuniti.