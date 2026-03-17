Famiglia nel bosco, massimo riserbo sull'ispezione"ministeriale al tribunale per i minori de L'Aquila

“Stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari secondo la delega del ministro. Nella massima collaborazione e serenità. In questo momento l’attività nostra è riservata. Questo è quello che possiamo dire”. Così Monica Sarti, Capo dell’Ispettorato Generale. C’è riserbo assoluto sull’ispezione avviata dal ministero della Giustizia al tribunale per i minorenni de L’Aquila che, a novembre, aveva disposto l’allontanamento dei bambini della famiglia del bosco e, a marzo, l’espulsione di Catherine dalla comunità in cui si trovava con i suoi figli. Gli ispettori sono arrivati a L’Aquila questa mattina. Sono previsti colloqui con i membri del collegio per poi allargarsi con altre figure coinvolte nel caso.