Famiglia del bosco, niente pranzo di Natale per il padre in comunità

Sono le 10 del mattino quando Natan, il papà dei tre bambini che sono stati allontanati dalla famiglia il 20 novembre scorso, arriva alla casa famiglia di Vasto. Occhiali scuri e nessun sorriso. "Non posso ancora parlare" dice in inglese ai giornalisti. Il furgone è pieno di regali, per lo piu bambole di pezza, perché quelle in plastica non sono contemplate da questa famiglia. Non potrà pranzare con i suoi figli, non gli è stato concesso per non creare precedenti con gli altri ospiti - hanno fatto sapere dalla.casa protetta. Li potrà vedere al massimo due ore, poi dovrà tornare a Palmoli nella casa del bosco, dove da giorni ormai è solo.