Cronaca
SOLO DUE ORE INSIEME

Famiglia del bosco, niente pranzo di Natale per il padre in comunità

Nathan potrà stare con i figli e la moglie, ma solo per due ore. Il Tribunale: "Creerebbe precedente""

di Alessio Fusco
25 Dic 2025 - 12:54
01:10 

Sono le 10 del mattino quando Natan, il papà dei tre bambini che sono stati allontanati dalla famiglia il 20 novembre scorso, arriva alla casa famiglia di Vasto. Occhiali scuri e nessun sorriso. "Non posso ancora parlare" dice in inglese ai giornalisti. Il furgone è pieno di regali, per lo piu bambole di pezza, perché quelle in plastica non sono contemplate da questa famiglia. Non potrà pranzare con i suoi figli, non gli è stato concesso per non creare precedenti con gli altri ospiti - hanno fatto sapere dalla.casa protetta. Li potrà vedere al massimo due ore, poi dovrà tornare a Palmoli nella casa del bosco, dove da giorni ormai è solo.