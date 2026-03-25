Famiglia nel bosco, i periti: "Bimbi soffrono, vivono isolati per evitare altre perdite" | Alle 12.30 Nathan e Catherine ospiti di La Russa

"Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste che mi fanno". Non è un'ammissione dolorosa quanto una posizione espressa col sorriso quella di Catherine. Non molto tempo fa si parlava di una crisi all'interno della coppia, con la moglie sugli scudi e il marito Nathan che intratteneva assidui dialoghi con gli assistenti sociali. Anche per questo la donna era stata allontanata dalla casa famiglia di Vasto, dove per un po' le era stato permesso di vivere nelle vicinanze dei due gemellini di 7 anni e della bimba di 8. Mentre l'uomo ha continuato, e tuttora lo fa, a incontrare l'assistente sociale, la tutrice e la curatrice dei suoi bimbi. Così come era stato lui ad aprire a una nuova casa a Palmoli, messa a disposizione della famiglia in comodato d'uso gratuito da un imprenditore, e a dire sì alle proposte su scuola e salute.