Famiglia nel bosco, la Garante: "Non c'è nessun sciopero della fame dei bambini"

"Mi vedo costretta a precisare che sono stata personalmente in visita presso la casa-famiglia che ospita i tre fratellini. Ho pranzato con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11 giornata in cui era presente il padre Nathan, condividendo il pasto allo stesso tavolo e potendo quindi constatare direttamente la situazione. Alla luce di quanto verificato, non risulta alcuno sciopero della fame da parte dei bambini". Lo ha dichiarato la Garante regionale dell'infanzia, Alessandra De Febis, riferendosi alla notizia riportata dall'agenzia di stampa LaPresse da fonti vicine alla famiglia del bosco sullo sciopero della fame che avrebbe cominciato uno dei gemelli di 7 anni fino al ritorno della madre, Catherine Birmingham. Con ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila, la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto, in provincia di Chieti, in cui i figli sono ospitati dal 20 novembre. Cioè da quando, con altra ordinanza, il Tribunale minorile ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia. Il caso è scoppiato a seguito di un'intossicazione alimentare curata in ospedale, dove il personale ha segnalato la famiglia ai servizi sociali.