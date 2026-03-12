Famiglia nel bosco, la Garante: "Non c'è nessun sciopero della fame dei bambini"
Con ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila, la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto
© Ansa
"Mi vedo costretta a precisare che sono stata personalmente in visita presso la casa-famiglia che ospita i tre fratellini. Ho pranzato con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11 giornata in cui era presente il padre Nathan, condividendo il pasto allo stesso tavolo e potendo quindi constatare direttamente la situazione. Alla luce di quanto verificato, non risulta alcuno sciopero della fame da parte dei bambini". Lo ha dichiarato la Garante regionale dell'infanzia, Alessandra De Febis, riferendosi alla notizia riportata dall'agenzia di stampa LaPresse da fonti vicine alla famiglia del bosco sullo sciopero della fame che avrebbe cominciato uno dei gemelli di 7 anni fino al ritorno della madre, Catherine Birmingham. Con ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila, la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto, in provincia di Chieti, in cui i figli sono ospitati dal 20 novembre. Cioè da quando, con altra ordinanza, il Tribunale minorile ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia. Il caso è scoppiato a seguito di un'intossicazione alimentare curata in ospedale, dove il personale ha segnalato la famiglia ai servizi sociali.
Papà Nathan visita una nuova casa
Nathan Trevallion ha visitato una nuova casa dove, prossimamente, potrebbe trasferirsi insieme alla moglie Catherine che, da venerdì scorso, è tornata nella casa nel bosco dopo l'allontanamento dalla casa famiglia. A rivelare all'Ansa la visita di Nathan all'appartamento è stato Armando Carusi, il ristoratore che ha offerto in comodato d'uso gratuito il proprio b&b alla famiglia nell'attesa di una decisione sul ritorno a casa dei bambini. "Con Nathan e il sindaco siamo andati a vedere la casa nuova che il Comune ha messo a disposizione già da un po'" ha affermato Carusi. "Devo dire che Nathan è rimasto molto contento. È una casa nuova, stupenda, isolata, vicina al bosco e a 10 minuti dal loro casolare. Il contratto stipulato con loro per il mio b&b, peraltro, scade a fine mese", ha concluso il ristoratore.