Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: "Figura del padre positiva"
A "Mattino Cinque" il primo cittadino Giuseppe Masciulli: "Se ne uscirà con molta calma da questa vicenda"
© Da video
Il sindaco di Palmoli (CH) interviene a "Mattino Cinque" in merito al caso della famiglia nel bosco e alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto in cui le era stato concesso di stare insieme con i suoi figli e ha anche ordinato di separare i minori. "C'è un clima di tensione tra la famiglia, la difesa e gli assistenti sociali. Poi ci sono i comportamenti di Catherine che vanno capiti, ora però tutti gli attori di questa vicenda sono intenzionati a lavorare sulla figura del padre Nathan che nell'ordinanza del magistrato viene valutato come figura positiva" spiega il primo cittadino.
"Noi partiamo dall'ordinanza del 20 novembre quando si lamentava la carenza strutturale e igienico sanitaria del fabbricato, la carenza educativa e quella a livello di socializzazione. Tutti abbiamo lavorato per arrivare a Natale e mettere a disposizione un'abitazione, un'equipe socio educativa e la disponibilità dei genitori a individuare un pediatra per sottoporre ai vaccini previsti per legge i minori, invece anziché la ricongiunzione viene ordinata una perizia che si trascina dietro con tutte le polemiche del caso. Poi addirittura l'allontanamento della madre, è come se questa vicenda avesse preso un piano inclinato dal quale non se ne esce più" ha proseguito il primo cittadino.
Poi conclude: "Se ne uscirà con molta calma e tranquillità da questa vicenda grazie anche alla mediazione di figure terze come la garante dei minori della regione Abruzzo".