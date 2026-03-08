Famiglia nel bosco, si ipotizza l'affidamento esclusivo al padre

Una nuova fase si è aperta il 20 novembre scorso, quando i tre bambini sono stati trasferiti in una struttura protetta a Vasto. Su disposizione della tutrice, anche Catherine ha potuto vivere con loro nella casa famiglia. Ma proprio lì sono riemerse le tensioni. La donna avrebbe reagito con ostilità ai tentativi di introdurre i bambini a una quotidianità diversa: televisione, giocattoli di plastica, giochi da tavolo. Oggetti e abitudini che non facevano parte dello stile di vita scelto dalla coppia. Da quel momento, secondo le testimonianze raccolte, all'interno della struttura si sarebbero verificati continui contrasti, sia di giorno sia durante la notte.