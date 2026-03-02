Famiglia nel bosco: "Il nostro futuro non è in Italia"

In un'intervista a "60 Minutes Australia", settimanale di attualità australiano in onda su Nine Network, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della "famiglia nel bosco", hanno parlato di futuro. Come riporta il Corriere della Sera, la coppia, che si è vista sospendere dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila la responsabilità genitoriale sui suoi tre figli e che si batte per il ricongiungimento familiare, ha annunciato di voler andare via dall'Italia. "I nostri figli non sopporteranno ancora una volta quel che è accaduto nel Paese. Penso che il nostro futuro sarà in qualche posto in Europa", ha dichiarato Catherine.