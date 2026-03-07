Famiglia nel bosco, sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto: "Bimbi a casa con i genitori"

"I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori". Sono i messaggi comparsi su un Tricolore steso lungo il guardrail di fronte alla casa-famiglia che ospita i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia della "famiglia del bosco" di Palmoli (Chieti). La mobilitazione è stata organizzata dal Comitato #DifesaMinori che ha promosso una fiaccolata davanti alla struttura d'accoglienza, raccogliendo l'adesione di diverse associazioni e movimenti politici nazionali.