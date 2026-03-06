A "Diario del giorno"

Famiglia nel bosco, lo psichiatra: "Nathan e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale"

A "Tg4 - Diario del Giorno" Tonino Cantelmi: "Ostinazione nel voler considerare Catherine come unica responsabile"

06 Mar 2026 - 17:18
© Da video

© Da video

A "Tg4 - Diario del Giorno" interviene lo psichiatra della famiglia nel bosco in merito alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto in cui le era stato concesso di stare insieme con i suoi figli e ha anche ordinato di separare i minori. "Nathan e Catherine due persone scioccate, incredule. In pieno knock out" ha detto Tonino Cantelmi.

videovideo

"Sembra di vivere in un mondo surreale e soprattutto cacciare la madre e ricollocare questi bambini sembra il ripetersi dell'ennesimo trauma, proseguire in una strada che si è rilevata essere sbagliata fino a ora - ha proseguito lo psichiatra Tonino Cantelmi - È incredibile come ci sia stata una catena di errori in buona fede con anche l'incapacità di tornare indietro".

E conclude: "C'è un'ostinazione nel voler considerare Catherine come unica responsabile dei guai, del malessere e dei problemi dei figli. Bisognava instaurare un'alleanza con lei, se l'ordinanza non verrà revocata tutto questo segnerà un momento molto buio della storia". 

Leggi anche

Famiglia nel bosco, il tribunale: "Allontanare la madre dai bimbi" | Contrario il Garante dell'Infanzia

Famiglia nel bosco: "Il nostro futuro non è in Italia"

famiglia nel bosco
diario del giorno