Famiglia nel bosco, lo psichiatra: "Nathan e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale"

"Sembra di vivere in un mondo surreale e soprattutto cacciare la madre e ricollocare questi bambini sembra il ripetersi dell'ennesimo trauma, proseguire in una strada che si è rilevata essere sbagliata fino a ora - ha proseguito lo psichiatra Tonino Cantelmi - È incredibile come ci sia stata una catena di errori in buona fede con anche l'incapacità di tornare indietro".