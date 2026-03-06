Famiglia nel bosco, lo psichiatra: "Nathan e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale"
A "Tg4 - Diario del Giorno" Tonino Cantelmi: "Ostinazione nel voler considerare Catherine come unica responsabile"
© Da video
A "Tg4 - Diario del Giorno" interviene lo psichiatra della famiglia nel bosco in merito alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto in cui le era stato concesso di stare insieme con i suoi figli e ha anche ordinato di separare i minori. "Nathan e Catherine due persone scioccate, incredule. In pieno knock out" ha detto Tonino Cantelmi.
"Sembra di vivere in un mondo surreale e soprattutto cacciare la madre e ricollocare questi bambini sembra il ripetersi dell'ennesimo trauma, proseguire in una strada che si è rilevata essere sbagliata fino a ora - ha proseguito lo psichiatra Tonino Cantelmi - È incredibile come ci sia stata una catena di errori in buona fede con anche l'incapacità di tornare indietro".
E conclude: "C'è un'ostinazione nel voler considerare Catherine come unica responsabile dei guai, del malessere e dei problemi dei figli. Bisognava instaurare un'alleanza con lei, se l'ordinanza non verrà revocata tutto questo segnerà un momento molto buio della storia".