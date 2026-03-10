La vigilanza attorno alla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, è stata rafforzata dopo le minacce e gli attacchi ricevuti sui social negli ultimi mesi. La magistrata disponeva già di una forma di protezione legata al suo ruolo istituzionale, ma il clima di tensione che si è creato attorno al caso della famiglia nel bosco ha portato ad aumentare le misure di sicurezza. Angrisano era finita al centro del dibattito pubblico dopo l’ordinanza con cui aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan e Catherine e il conseguente allontanamento dei loro tre figli in una casa famiglia. Il provvedimento aveva generato forti reazioni sui social e nel dibattito pubblico.