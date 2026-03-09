Famiglia nel bosco, il tribunale minorile replica alle polemiche: "Sul caso toni aggressivi"

"In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni aggressivi e non continenti, è premura dei magistrati che lavorano presso gli uffici giudiziari minorili ed in particolare, presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila e la Procura minorile di L'Aquila, affermare che ogni iniziativa giudiziaria di loro competenza è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale". È quanto si legge in una nota firmata dalla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, e dal procuratore della Repubblica, David Mancini.