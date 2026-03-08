Tenerife, 28enne italiana muore precipitando col parapendio

La 28enne di origini comasche, Cristina Colturi, è morta domenica in seguito alle ferite riportate in un incidente - occorso venerdì - durante un volo con un parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje. Secondo quanto ricostruito il parapendio sul quale volava Cristina accanto a un istruttore - ferito, ma sopravvissuto - si sarebbe schiantato al suolo in una zona rocciosa. I famigliari, dall'Italia, hanno autorizzato l'espianto degli organi. La giovane di Castelnuovo Bozzente (Como) era residente da un anno a Tenerife, nelle isole Canarie, dove si era trasferita dopo avere vissuto in diverse città europee. Cristina si occupava di armocromia negli alberghi.