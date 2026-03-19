Famiglia nel bosco, invitato di Mediaset mostra l'interno della casa che li ospiterà
A "Mattino Cinque" il giornalista Raffaele Auriemma ci porta all'interno della struttura messa a disposizione dal comune
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L'inviato di "Mattino Cinque" Raffaele Auriemma mostra in diretta l'interno della casa che accoglierà la famiglia nel bosco messa a disposizione dal comune di Palmoli. La struttura si trova in un punto strategico: a pochi passi da un parco giochi e dalla scuola che i bambini frequenteranno.
"In attesa dei lavori di ristrutturazione del loro casale, il sindaco Masciulli ospiterà la famiglia in questa casa" dice l'inviato addentrandosi nell'abitazione. "Rispetto a quando l'abbiamo vista la prima volta, circa un mese fa, la casa è stata arredata e sono iniziati i lavori di pulizia. Sono stati anche installati dei caloriferi alimentati dal fotovoltaico che mantengono all'interno un clima gradevole considerando che fuori c'è nevischio" ha spiegato il giornalista Raffaele Auriemma.
"La casa comprende una cucina abitabile con quelli che sono gli elettrodomestici principali, una stanza per i giochi, una camera da letto, una cameretta e un bagno con doccia con già la predisposizione per una lavatrice" ha concluso l'inviato mostrando ogni angolo della casa.