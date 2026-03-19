Famiglia nel bosco, invitato di Mediaset mostra l'interno della casa che li ospiterà

"In attesa dei lavori di ristrutturazione del loro casale, il sindaco Masciulli ospiterà la famiglia in questa casa" dice l'inviato addentrandosi nell'abitazione. "Rispetto a quando l'abbiamo vista la prima volta, circa un mese fa, la casa è stata arredata e sono iniziati i lavori di pulizia. Sono stati anche installati dei caloriferi alimentati dal fotovoltaico che mantengono all'interno un clima gradevole considerando che fuori c'è nevischio" ha spiegato il giornalista Raffaele Auriemma.