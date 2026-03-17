Famiglia nel bosco, La Russa: "I giudici dell'Aquila hanno inventato il reato di speranza"

"Sto seguendo la vicenda con periti e avvocati da quasi quattro mesi, non da adesso per il referendum, mi sono ripromesso di andare a trovarli: ho aspettato volutamente il voto del referendum per evitare le polemiche che qualcuno avrebbe sollevato". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da una radio. "Ritengo sia una situazione di violenza istituzionale senza precedenti che potrebbe toccare a chiunque, è un pericoloso precedente, non c'erano violenze, abusi nè droga. È un qualcosa che dovrebbe colpire tutti", ha sottolineato.