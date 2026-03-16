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LO CONFERMANO FONTI VICINE ALLA FAMIGLIA

Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì da La Russa al Senato

La seconda carica dello Stato aveva già espresso vicinanza ai coniugi e ai loro figli lo scorso anno

16 Mar 2026 - 11:21
© Ansa

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I genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, saranno ricevuti mercoledì dal presidente Ignazio La Russa al Senato. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Secondo quanto si apprende, la coppia sarebbe stata invitata direttamente dal presidente del Senato che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato, per ora, nessuna conferma ma fonti vicine a La Russa ricordano come, già lo scorso anno, il presidente aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando a un ritorno a casa dei bambini entro Natale, circostanza che, però, non si è verificata. 

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