Famiglia nel bosco, la consulente dei genitori: "Stanno dando la massima disponibilità su tutto"
Martina Aiello interviene, in diretta, a "Quarto Grado"
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Durante la diretta di "Quarto Grado" di venerdì 13 marzo, la psicologa Martina Aiello, consulente dei genitori della "famiglia nel bosco", offre un quadro dettagliato del percorso intrapreso dalla coppia.
Secondo la professionista, nonostante Nathan venga spesso descritto come la figura più tranquilla e incline al compromesso, entrambi i genitori stanno dimostrando una disponibilità totale a collaborare. "La coppia sta mostrando un impegno costante su ogni fronte", spiega Aiello, sottolineando come il loro atteggiamento sia improntato alla massima apertura.
La psicologa evidenzia anche la fatica emotiva che i due stanno affrontando: un cammino che definisce simile a una "corsa a ostacoli", dove ogni passo avanti viene immediatamente seguito da una nuova difficoltà. "Superato un problema, ne arriva subito un altro", osserva, descrivendo un percorso complesso e spesso frustrante per i genitori.
Quando poi il conduttore Gianluigi Nuzzi fa notare che le assistenti sociali forniscono una versione molto diversa della situazione, Aiello risponde mettendo a confronto i due approcci. Da un lato, racconta, c’è il lavoro svolto dal suo team: "Abbiamo seguito i genitori in modo ravvicinato, con un accompagnamento costante e puntuale". Dall’altro, secondo la psicologa, l’intervento dei servizi sociali sarebbe stato più limitato: "Hanno organizzato quattro incontri, e in due occasioni erano presenti anche i carabinieri".