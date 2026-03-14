Famiglia nel bosco, la consulente dei genitori: "Stanno dando la massima disponibilità su tutto"

Quando poi il conduttore Gianluigi Nuzzi fa notare che le assistenti sociali forniscono una versione molto diversa della situazione, Aiello risponde mettendo a confronto i due approcci. Da un lato, racconta, c’è il lavoro svolto dal suo team: "Abbiamo seguito i genitori in modo ravvicinato, con un accompagnamento costante e puntuale". Dall’altro, secondo la psicologa, l’intervento dei servizi sociali sarebbe stato più limitato: "Hanno organizzato quattro incontri, e in due occasioni erano presenti anche i carabinieri".