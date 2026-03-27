Leone XIV, la "prima volta" in Europa è a Montecarlo

Il Principato di Monaco si prepara a ricevere Leone XIV per un evento a suo modo storico: la visita del Santo Padre sarà la prima del suo ministero in un Paese europeo. Una scelta particolare, spiegata dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin: “Le piccole nazioni - ha sottolineato a Vatican News - si rivelano custodi naturali del multilateralismo". L'auspicio, nelle parole di Parolin, è che il viaggio del Pontefice "dia nuovo slancio alla missione della Chiesa locale, consolidando l'impegno comune su fronti urgenti come la difesa della vita e la promozione di una solidarietà internazionale". Era dal XVI secolo (Pontefice Paolo III) che un Papa non si recava a Monaco.