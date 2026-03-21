Papa Leone XIV scrive a Tgcom24: "Continuate a costruire ponti di dialogo, il compito dei media è una missione importante"
Il Pontefice celebra i 25 anni della testata all news di Mediaset: "Apprezzo il servizio che quotidianamente svolgete a favore dell'informazione, in un tempo segnato da significativi cambiamenti e parole gridate sul web"
Tgcom24 compie 25 anni. Per celebrare questo traguardo, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al Direttore e alla Redazione della testata all news di Mediaset, in cui esprime apprezzamento per il lavoro svolto ed esorta, in un mondo dove proliferano le fake news, a "costruire ponti di dialogo". Ecco il testo integrale.
In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica, rete all news di Mediaset, svolge quotidianamente a favore dell'informazione.
In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante. Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza.
La ricerca della verità richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell'incontro che unisca le diverse anime della nostra società. L'informazione, quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante.
Con questi sentimenti, mentre affido il vostro lavoro alla protezione di San Francesco di Sales, imparto di cuore a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e a tutti i vostri utenti la Benedizione Apostolica.
Leo PP. XIV
Pier Silvio Berlusconi: "Ringrazio il Santo Padre per le parole affettuose e per l'attenzione dedicata
"A nome di tutta Mediaset desidero ringraziare il Santo Padre per le parole affettuose e per l'attenzione dedicata a questo anniversario di Tgcom24 - ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi - accogliamo la sua lettera con senso di responsabilità. Continueremo a lavorare mettendo al centro rigore, affidabilità e tempestività dell'informazione che offriamo ogni giorno al pubblico. Contrastate la diffusione di fake news e promuovete una cultura dell'incontro che unisca le diverse anime della nostra società, esorta il Papa, l'informazione, quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante".