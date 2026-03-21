Papa Leone XIV scrive a Tgcom24: "Continuate a costruire ponti di dialogo, il compito dei media è una missione importante"

"A nome di tutta Mediaset desidero ringraziare il Santo Padre per le parole affettuose e per l'attenzione dedicata a questo anniversario di Tgcom24 - ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi - accogliamo la sua lettera con senso di responsabilità. Continueremo a lavorare mettendo al centro rigore, affidabilità e tempestività dell'informazione che offriamo ogni giorno al pubblico. Contrastate la diffusione di fake news e promuovete una cultura dell'incontro che unisca le diverse anime della nostra società, esorta il Papa, l'informazione, quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante".