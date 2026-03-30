Vaticano, Papa Leone XIV nomina monsignor Rudelli sostituto agli Affari Generali della Segreteria di Stato
Il Pontefice ha designato anche il nuovo Nunzio Apostolico in Italia e a San Marino e il nuovo Prefetto della Casa Pontificia. Incarichi conferiti, rispettivamente, all'arcivescovo Edgar Peña Parra e a monsignor Petar Rajic
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Papa Leone XIV prosegue il riassetto del governo vaticano conferendo l'incarico ad alcuni arcivescovi di ricoprire posizioni chiave all'interno della Curia romana e del corpo diplomatico. I dettagli sulle nomine decise dal Pontefice sono state pubblicate nel Bollettino della Sala Stampa Vaticana e, tra le altre, spicca quella conferita all'arcivescovo italiano Paolo Rudelli. A quasi un anno dalla scomparsa di papa Francesco, l'alto prelato, finora nunzio apostolico in Colombia, è stato nominato Sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. Si tratta di un ruolo fondamentale, spesso definito il "ministro degli Interni" del Vaticano.
Sost. per gli affari generali
Leone XIV ha nominato monsignor Paolo Rudelli, arcivescovo e diplomatico italiano, Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Rudelli, dal 19 luglio 2023 nunzio apostolico in Colombia, diviene così una figura chiave della macchina vaticana. L'arcivescovo succede a monsignor Edgar Peña Parra, alla guida di quello che viene definito il "ministero degli Interni" del Vaticano dal 15 agosto 2018. L'arcivescovo dovrà gestire gli affari riguardanti il servizio quotidiano del Pontefice, favorire i rapporti con i vari dicasteri, redigere e spedire i documenti che il Papa gli affiderà, compiere gli atti che riguardano le nomine negli organismi della Santa Sede, stendere e divulgare le comunicazioni ufficiali sia sul Papa che sull'attività vaticana e organizzare i viaggi apostolici del Pontefice.
Nunzio Apostolico in Italia e a San Marino
L'arcivescovo Edgar Peña Parra, dal 2018 Sostituto per gli Affari Generali del Vaticano, è stato nominato nuovo Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Peña Parra rappresenterà, quindi, Papa Leone XIV in Italia e a San Marino.
Prefetto della Casa Pontificia
Papa Leone XIV ha nominato monsignor Petar Rajic, finora Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, Prefetto della Casa Pontificia. Rajic, arcivescovo titolare di Sarsenterum, si occuperà di organizzare l'agenda del Pontefice, le udienze pubbliche e private, le visite ufficiali dei Capi di Stato e il cerimoniale nel Palazzo Apostolico. Il Prefetto gestirà, inoltre, l'ordine della famiglia pontificia e accompagnerà Leone XIV durante gli spostamenti a Roma e in Italia.
Due nuovi membri della Pontificia Commissione Tutela Minori
Papa Leone XIV ha nominato membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori Susan Lynn Bissell, ricercatore presso il FXB Centre for Health & Human Rights dell'Harvard University a Cambridge, e Laurent Delvolvé, membro dell'ordine degli avvocati di Parigi.
Nuovi membri del dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale
Il Papa ha nominato membri del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale i mons. Rogelio Cabrera López, Arcivescovo Metropolita di Monterrey; Fulgence Muteba Mugalu, Arcivescovo Metropolita di Lubumbashi; Lizardo Estrada Herrera, O.S.A., Vescovo Ausiliare e Vicario Generale dell'Arcidiocesi Metropolitana di Cuzco; i Reverendi Padri Daniel Gerard Groody, C.S.C., Vice Preside e Preside Associato per l'Istruzione Universitaria dell'University of Notre Dame, e Rampeoane Hlobo, S.I., Direttore del Jesuit Justice and Ecology Network - Africa a Nairobi; la Reverenda Suora Linah Siabana, S.M.N.D.A., Psicologo. E ancora: Meghan J. Clark, Vice Preside del Department of Theology and Religious Studies della St. John's University a New York; Dylan Mason Corbett, Direttore Esecutivo dell'Hope Border Institute a El Paso; Léocadie Wabo Lushombo, I.T., Professore di Etica teologica presso la Jesuit School of Theology della Santa Clara University a Berkeley; Christine Nathan, Presidente de The International Catholic Migration Commission a Genève; Carlos A. Nobre, Ricercatore presso l'Instituto de Estudos Avançados dell'Universidade de São Paulo.