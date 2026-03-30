Vaticano, Papa Leone XIV nomina monsignor Rudelli sostituto agli Affari Generali della Segreteria di Stato

Leone XIV ha nominato monsignor Paolo Rudelli, arcivescovo e diplomatico italiano, Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Rudelli, dal 19 luglio 2023 nunzio apostolico in Colombia, diviene così una figura chiave della macchina vaticana. L'arcivescovo succede a monsignor Edgar Peña Parra, alla guida di quello che viene definito il "ministero degli Interni" del Vaticano dal 15 agosto 2018. L'arcivescovo dovrà gestire gli affari riguardanti il servizio quotidiano del Pontefice, favorire i rapporti con i vari dicasteri, redigere e spedire i documenti che il Papa gli affiderà, compiere gli atti che riguardano le nomine negli organismi della Santa Sede, stendere e divulgare le comunicazioni ufficiali sia sul Papa che sull'attività vaticana e organizzare i viaggi apostolici del Pontefice.