Il Papa: "La salute non può essere un lusso per pochi, serve una copertura sanitaria universale"

"La salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale. Una copertura sanitaria universale non è soltanto un obiettivo tecnico da raggiungere, è prima di tutto un imperativo morale per le società che vogliono definirsi giuste. La tutela e la cura della salute devono essere accessibili ai più vulnerabili, perché ciò è richiesto dalla loro dignità e anche per evitare che un'ingiustizia diventi seme di conflitti". Lo ha detto il Papa nell'udienza ai partecipanti al convegno sulla sanità in corso a Roma.