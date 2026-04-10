ATTORNO ALLE OTTO E MEZZA

Milano, principio d'incendio al Conservatorio: 30 evacuati

Le fiamme sono state domate e si sta procedendo con la ventilazione dei locali invasi dal fumo

10 Apr 2026 - 09:55
© Ansa

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Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8 e 30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi provocando l'evacuazione di una trentina di persone da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Milano. L'incendio è stato domato e si sta procedendo con la ventilazione dei locali invasi dal fumo. 

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