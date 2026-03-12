Milano, incendio in un appartamento: evacuato un palazzo

Momenti di paura nella serata di giovedì 12 marzo a Milano, nel quartiere Gorla. Un incendio è scoppiato poco dopo le 20 all’interno di un appartamento al piano rialzato di uno stabile al civico 34 di via Fratelli Bressan. In via precauzionale l’intero palazzo è stato evacuato mentre le fiamme si sviluppavano all’interno dell’abitazione. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica. Al momento, però, l’incendio sembrerebbe di natura accidentale.