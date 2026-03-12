Frosinone, le tolgono la figlia: tenta di dare fuoco allo studio legale

Tra le prime dichiarazioni confuse, la giovane avrebbe detto che, sia l'avvocato e sia l'assistente sociale, erano per lei colpevoli del provvedimento preso dalla procura dei minori di Roma che le ha tolto temporaneamente la figlia, affidandola a una struttura protetta. Poco prima del fermo, in pieno centro a Cassino, era stato dato alle fiamme il portone di ingresso dello studio legale di cui la donna era cliente. In quel momento la struttura era vuota in quanto il titolare e i suoi collaboratori si trovavano nel vicino palazzo di giustizia. Poi il secondo tentativo di incendio, questa volta in municipio, nell'ufficio delle assistenti sociali. Qui la 35enne è stata fermata dal sindaco Monica Del Greco e dai carabinieri. Portata in caserma, è stata interrogata dai militari dell'Arma.