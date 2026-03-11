A Milano non si fermano gli incidenti dei tram. Questa volta, però, nessun deragliamento, ma il cedimento di un cavo dell'alta tensione e il successivo principio di incendio del tram numero 27 in via Marco Bruto. A bordo del mezzo c'erano una ventina di passeggeri che hanno vissuto momenti di panico. "Un forte rumore, pareva una frenata di colpo. Ma poi è arrivato il fumo, il caldo, si sono spalancate le porte e ci siamo precipitati fuori", sono le parole che si leggono sul Corriere della Sera di una delle persone che si trovava a bordo del tram. "Si vedevano fiamme forse sprigionate nella parte superiore del tram" dice un altro testimone. L'incidente, fortunatamente, non ha provocato feriti ma "il ricordo va subito alla tragedia di una settimana fa, il tram 9 deragliato in viale Vittorio Veneto, e all'altro giorno, il piccolo incidente a un tram che stava rientrando al deposito senza passeggeri a bordo, vicino alla Centrale".