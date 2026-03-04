Dai rilievi è stato appurato che lo scambio e la relativa lanterna - ovvero il segnale luminoso specifico che indica la direzione impostata delle rotaie - sono risultati perfettamente funzionanti e che, inoltre, il sistema di frenata di sicurezza installato sul tram non è mai entrato in funzione prima che il conducente perdesse il controllo del mezzo. Il tram, tra l'altro, procedeva quasi a 50 chilometri all'ora, la velocità massima. Tutti elementi che fanno pensare che il problema non sarebbe della rete tranviaria o del mezzo, ma umano. Su questo fronte, saranno fondamentali le analisi non solo delle conversazioni del tranviere con la centrale operativa dell'Atm, ma anche del cellulare del conducente, ora sotto sequestro. Si dovrà appurare se l'uomo abbia segnalato qualcosa che non andava, delle "anomalie" o quel malore per cui avrebbe perso conoscenza, come lui fin dal primo momento ha sostenuto, prima dell'impatto a cui ha fatto seguito la chiamata in cui avrebbe farfugliato "deragliamento... male, male male". Oppure se si sia trattato di una distrazione.