Tram deragliato, tutti i precedenti dal 1984

Quattro anni più tardi a deragliare fu un tram a Padova: in questo caso ci furono quattro feriti lievi. Altrettanti ne causò il deragliamento di un tram in centro a Milano nel luglio del 2018: in questo caso, secondo le ricostruzioni, il conducente di un veicolo non si accertò della posizione dello scambio, urtando così il secondo tram in via Broletto. Il bilancio fu di alcuni passeggeri feriti. Nel febbraio del 2019, sempre a Milano, un sasso causò l'uscita dai binari di un tram della linea 19, senza causare feriti. Nel giugno dello stesso anno ci fu invece un nuovo deragliamento a Padova, con un bilancio di 5 feriti. Seguirono nello stesso anno altri incidenti, inducendo la procura padovana ad aprire un fascicolo.