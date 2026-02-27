Tram deragliato a Milano, una testimone: "È tremato il palazzo"

Un tram della linea 9, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi a Milano intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. Il bilancio dell’incidente è drammatico: due morti e oltre 40 feriti, di cui due in condizioni critiche. Una vittima è un uomo di 60 anni residente ad Abbiategrasso, mentre l'altra è un senegalese che è deceduto poco dopo il ricovero al Niguarda. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento dalle autorità competenti.