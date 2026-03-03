Le immagini della telecamera frontale, visionate dagli inquirenti, diventano nere mentre il mezzo di ultima generazione arrivava alla fermata saltata per poi ricomparire solo immediatamente dopo lo schianto. Sono pochi secondi di buco, ma fondamentali, perché potrebbero svelare cosa è successo nell'incidente del tram a Milano che ha causato la morte di due persone e più di cinquanta feriti. Adesso, per cercare di fare luce su quei secondi, sarà fondamentale l’analisi della scatola nera del tram che verrà aperta nei prossimi giorni con la formula dell’accertamento tecnico irripetibile. Dagli accertamenti gli inquirenti sperano di capire anche perché non sia bastato il sistema "uomo morto", cioè il pulsante che l’autista deve premere ogni 2,5 secondi mentre è in movimento per dimostrare di essere vigile. Per ora, spiegano i pm, nessuna ipotesi è privilegiata.