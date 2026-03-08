Milano, un altro tram deragliato in zona Stazione Centrale
A bordo del Jumbo della flotta Atm solo il conducente. A causare l'incidente potrebbe essere stato un bullone sui binari
Un altro tram deragliato a Milano. Il mezzo di Atm - un Jumbo, non un Tramlink come quello coinvolto nell'incidente del 27 febbraio - viaggiava sulla linea 12, diretto al deposito di via Leoncavallo a Milano. Il tram è uscito dai binari in via Galvani, all'angolo con via Filzi, in zona stazione Centrale. Nessun passeggero a bordo, solo il conducente che non è rimasto ferito. A causare il deragliamento potrebbe essere stato un bullone presente sulla linea.