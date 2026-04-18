Solo due settimane fa, in provincia di Rimini il 12enne Matteo Brandimarti era stato risucchiato dal bocchettone della Spa di un hotel a Pennabilli, in provincia di Rimini, dove si trovava con la famiglia. Mentre era con i familiari in una vasca profonda circa un metro, il ragazzino era stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione e una gamba gli era rimasta incastrata. Il ragazzino è morto dopo quattro giorni di coma. Per il suo decesso sono attualmente indagate tre persone, con l'ipotesi di omicidio colposo.