Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone
La tragedia a Castelforte. Solo due settimane fa un 12enne era morto allo stesso modo in una Spa nel Riminese
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Un bimbo di sette anni è annegato nella vasca termale di Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, mentre faceva il bagno sarebbe stato trattenuto sott'acqua da un bocchettone che gli avrebbe impedito di risalire in superficie. Inutile l'intervento dei soccorsi, arrivati con un'ambulanza del 118 e un'automedica nonché con una eliambulanza atterrata a breve distanza dalla zona termale.
Le indagini dei carabinieri
Il piccolo si trovava a Suio Terme con la famiglia. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando. La salma del piccolo è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dalla procura di Cassino.
I precedenti, 12 giorni fa e nel 2024
Solo due settimane fa, in provincia di Rimini il 12enne Matteo Brandimarti era stato risucchiato dal bocchettone della Spa di un hotel a Pennabilli, in provincia di Rimini, dove si trovava con la famiglia. Mentre era con i familiari in una vasca profonda circa un metro, il ragazzino era stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione e una gamba gli era rimasta incastrata. Il ragazzino è morto dopo quattro giorni di coma. Per il suo decesso sono attualmente indagate tre persone, con l'ipotesi di omicidio colposo.
Due anni fa, in provincia di Roma alle terme di Cretone, il piccolo Stephan di otto anni era deceduto in una piscina risucchiato dal tubo di scarico di uno degli impianti. La tragedia era avvenuta dopo che il bimbo era caduto in vasca mentre gli addetti termali stavano svuotando la piscina. Il bimbo è stato poi trascinato verso il sistema di drenaggio della vasca, morendo annegato.