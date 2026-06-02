Travolto dalla corrente: 17enne annega in un torrente nel Torinese

Un ragazzo di 17 anni è morto annegato in un torrente a Pinerolo, nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato nella serata del primo giugno dai vigili del fuoco.
Muore a 17 anni in un torrente nel Torinese
L'adolescente era scomparso nelle acque del Chisone, mentre si trovava sulla riva insieme ad alcuni amici. A dare l'allarme erano stati proprio gli amici che erano con lui e che avevano assistito, impotenti, alla scena. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava facendo il bagno nel torrente, in una zona riparata dalla corrente quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe scivolato e sarebbe stato trascinato a valle dalla corrente.
Le ricerche
Le ricerche erano iniziate immediatamente dal punto dell'ultimo avvistamento del ragazzo e il ritrovamento è avvenuto a 600 metri a valle del Ponte San Martino, sempre a Pinerolo. Hanno lavorato alla ricerca le squadre dei vigili del fuoco di Pinerolo, il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Torino, i sommozzatori elitrasportati dal Drago del reparto volo Piemonte, il nucleo cinofili dei vigili del fuoco regionale e il Soccorso alpino.