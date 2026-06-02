Travolto dalla corrente: 17enne annega in un torrente nel Torinese

L'adolescente era scomparso nelle acque del Chisone, mentre si trovava sulla riva insieme ad alcuni amici. A dare l'allarme erano stati proprio gli amici che erano con lui e che avevano assistito, impotenti, alla scena. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava facendo il bagno nel torrente, in una zona riparata dalla corrente quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe scivolato e sarebbe stato trascinato a valle dalla corrente.