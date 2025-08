Tragedia nel Lago d’Orta: 18enne muore annegato dopo un malore improvviso

Una giornata d'estate si è trasformata in tragedia sul Lago d'Orta, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre era in acqua. Il dramma si è consumato a Pettenasco, piccolo comune in provincia di Novara, nella zona del Cusio. Il giovane - di origine nigeriana e residente a Novara - si era tuffato in acqua quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L'allarme è scattato immediatamente grazie all'intervento di altri bagnanti presenti sul posto. Sul luogo sono giunti con urgenza i soccorritori del 118 a bordo di un elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, non è stato possibile salvargli la vita. Il decesso è stato constatato sul posto. L'intervento ha visto coinvolti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero e i carabinieri della stazione di Orta San Giulio, che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire le circostanze esatte dell'episodio.