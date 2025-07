Tragedia in mare a Pescara: bambina di 12 anni muore annegata davanti ai bagnanti

Un tranquillo pomeriggio d'estate si è trasformato in una tragedia sulla riviera nord di Pescara. La 12enne è annegata mentre faceva il bagno davanti a numerosi bagnanti. La giovane si trovava in acqua con due coetanei che sono riusciti a rientrare a riva, ma di lei si sono perse le tracce. Le ricerche sono partite immediatamente con l'intervento dei Vigili del fuoco, supportati da un elicottero e da una squadra di sommozzatori. Il corpo è stato ritrovato circa un'ora dopo e recuperato in condizioni critiche. Inutili i tentativi di rianimazione: la bambina è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo in ospedale.