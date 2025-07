Un 84enne di Firenze è morto per annegamento a Castiglioncello (Livorno) mentre faceva il bagno. L'uomo, probabilmente per un malore, ha perso conoscenza mentre stava facendo il bagno nelle acque antistanti uno stabilimento balneare ed è annegato. L'anziano è stato subito soccorso dagli assistenti ai bagnanti, ma una volta a riva sono stati inutili i tentativi di rianimazione e purtroppo il medico del 118 non ha potuto fare altro che contattare il decesso.