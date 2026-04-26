Il dramma a Pizzighettone

Cremona, si tuffa nel canale per salvare il suo cane ma non riemerge: morto 54enne

A dare l'allarme un passante che si è tuffato a sua volta per aiutare l'uomo. Inutili i soccorsi dopo il recupero a riva

26 Apr 2026 - 09:22
© Ansa

© Ansa

Il suo cane stava annegando nel canale, lui non ha avuto esitazioni e si è tuffato per salvargli la vita, ma non è più riuscito a tornare a riva. È morto così, lungo il canale navigabile in zona Tencara a Pizzighettone, Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, provincia di Cremona, nel pomeriggio di sabato 25 aprile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo si trovava sull’argine quando il suo cane è finito in acqua. Senza pensarci due volte si è lanciato per soccorrerlo, ma qualcosa è andato storto. Un passante ha notato la scena e ha subito chiamato i soccorsi, oltre a tuffarsi a sua volta nel tentativo di aiutarlo.

Leggi anche

Si trasferiscono in Francia e abbandonano il cane incatenato sul pianerottolo: denunciati

Tuteliamo i nostri amici a quattro zampe

Anche due passanti hanno provato a soccorrerlo

 Altri due giovani, presenti in zona, si sono uniti ai soccorsi riuscendo a recuperare il 54enne e riportarlo a riva. Nel frattempo erano già arrivati i sanitari, che hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi, però, per Pizzamiglio non c’è stato nulla da fare. I carabinieri delle stazioni di Pizzighettone e Castelverde hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze delle persone presenti: si tratta di un tragico incidente.

Il precedente

 Il cane, per cui l’uomo aveva deciso di rischiare la vita, è stato salvato ed è stato affidato temporaneamente ai volontari del canile di Cremona. Una vicenda che racconta un legame profondo, ma che si è conclusa nel peggiore dei modi. Il canale navigabile, infatti, si conferma ancora una volta un luogo pericoloso: le pareti in cemento, lisce e difficili da risalire, rendono complicata ogni via di fuga per chi cade in acqua. Non è la prima tragedia: lo scorso settembre un giovane di 20 anni perse la vita nello stesso tratto dopo essere scivolato mentre si trovava lì per pescare con alcuni amici.

Ti potrebbe interessare

videovideo
cremona
cane

Sullo stesso tema