Il suo cane stava annegando nel canale, lui non ha avuto esitazioni e si è tuffato per salvargli la vita, ma non è più riuscito a tornare a riva. È morto così, lungo il canale navigabile in zona Tencara a Pizzighettone, Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, provincia di Cremona, nel pomeriggio di sabato 25 aprile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo si trovava sull’argine quando il suo cane è finito in acqua. Senza pensarci due volte si è lanciato per soccorrerlo, ma qualcosa è andato storto. Un passante ha notato la scena e ha subito chiamato i soccorsi, oltre a tuffarsi a sua volta nel tentativo di aiutarlo.