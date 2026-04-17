Lo hanno scoperto i carabinieri della cittadina reggiana lo scorso dicembre, mentre l'animale era ancora incatenato sul pianerottolo. I militari, intervenuti dopo la segnalazione della curatrice dell'immobile, hanno denunciato un 32enne e una 28enne, attualmente residenti nel Paese d'oltralpe, per maltrattamento e abbandono di animali. Stando a quanto sarebbe emerso dalle prime indagini, i padroni del segugio a pelo corto lo avrebbero lasciato lì per settimane senza adottare la minima misura per il benessere o per la custodia dell'animale.