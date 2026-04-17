Ponte Morandi, va in pensione il cane eroe Lamù
In servizio per otto anni al fianco del suo conduttore Andrea Leban ha partecipato a oltre cento interventi tra cui quello a Genova
© Vigili del Fuoco
L'eroe a quattro zampe del Ponte Morandi va in pensione. Lamù, pastore australiano del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, ha concluso il suo ultimo turno il 12 aprile, giorno del suo undicesimo compleanno.
Cane eroe: otto anni di servizio e tante missioni
In servizio per otto anni al fianco del conduttore, il caposquadra Andrea Leban del comando di Gorizia, ha partecipato a oltre cento interventi. Tra questi, i soccorsi al crollo del ponte Morandi a Genova e le missioni con il team Usar Italia durante il terremoto in Turchia. Un bilancio che ne fa uno dei cani da ricerca più esperti del Corpo. Ora per Lamù si apre una nuova fase: il meritato riposo, senza rinunciare al legame con il suo conduttore Andrea.
Night Spirit, anche lui protagonista nei salvataggi del Ponte Morandi
Nel giugno 2025 la notizia ben più triste della scomparsa di un altro quattro zampe eroe della tragedia del Ponte Morandi, il pastore australiano Night Spirit. Il cane poliziotto, con l'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio, grazie al suo intervento riuscì a mettere in salvo sei persone: fu lui a rintracciarle, ancora vive, sotto le macerie, e solo grazie a lui fu possibile recuperarle e portarle al sicuro.