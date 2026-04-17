Ponte Morandi, va in pensione il cane eroe Lamù

Nel giugno 2025 la notizia ben più triste della scomparsa di un altro quattro zampe eroe della tragedia del Ponte Morandi, il pastore australiano Night Spirit. Il cane poliziotto, con l'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio, grazie al suo intervento riuscì a mettere in salvo sei persone: fu lui a rintracciarle, ancora vive, sotto le macerie, e solo grazie a lui fu possibile recuperarle e portarle al sicuro.