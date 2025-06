Genova, è morto il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi: sotto le macerie trovò sei sopravvissuti

E' morto a 14 anni Night Spirit, il cane poliziotto eroe della tragedia del Ponte Morandi. In quell'occasione grazie all'intervento di questo straordinario "agente speciale" fu possibile mettere in salvo sei persone: fu lui a rintracciarle, ancora vive, sotto le macerie, e solo grazie a lui fu quindi possibile recuperarle e portarle al sicuro. Pastore australiano, con l'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio condusse le sue missioni di salvataggio ed era "in pensione" da tre anni.