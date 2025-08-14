Crollo Ponte Morandi, Mattarella: "43 vite spezzate, ferita indelebile per Genova"

Il Capo dello Stato poi ha messo l'accento sulla questione della sicurezza delle infrastrutture. "Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni", ha scritto. "La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la città e l'Italia, è stata un atto di ripartenza"ha aggiunto, sottolineando che "la tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza".