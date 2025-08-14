Crollo Ponte Morandi, Mattarella: "43 vite spezzate, ferita indelebile per Genova"

Celebrata nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa una messa in ricordo delle vittime, a sette anni da quella tragedia
L'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha celebrato nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa una messa in ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto di sette anni fa. E' il primo atto di una giornata che prevede altri momenti commemorativi promossi dal Comune di Genova insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi. "Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatré vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova", ha scritto per l'occasione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
"La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze", si legge ancora nella missiva. "Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi - ha concluso Mattarella - la Repubblica si unisce al dolore dei familiari".
Il Capo dello Stato poi ha messo l'accento sulla questione della sicurezza delle infrastrutture. "Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni", ha scritto. "La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la città e l'Italia, è stata un atto di ripartenza"ha aggiunto, sottolineando che "la tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza".
Alla messa in ricordo delle vittime hanno partecipato, tra gli altri, i parenti delle vittime, il viceministro dei Trasporti con delega della presidenza del Consiglio dei Ministri Edoardo Rixi, il presidente ligure Marco Bucci, il sindaco di Genova Silvia Salis, il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone.
