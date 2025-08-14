Ponte Genova, tutte le tappe dal crollo del Morandi

Il crollo e i primi soccorsi - Un boato fragoroso seguito da una nuvola di detriti. Queste le parole con cui moltissimi testimoni hanno comunicato l'emergenza alle forze dell'ordine. Erano le 11:36 del 14 agosto 2018 quando il pilone 9 del viadotto implode su sé stesso. Le 400 unità di Vigili del Fuoco che si precipitano sul posto possono solo che constatare una situazione disastrosa. Dopo due giorni di ricerche le vittime confermate saranno 43, i feriti una ventina. Il governo dichiara lo stato di emergenza, l'area sottostante ai piloni 9 e 10 diventa "zona rossa" e vengono evacuate circa 600 persone.