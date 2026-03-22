Esplode la dog wellness: a New York fino a mille dollari per lavare un cane
L'industria del pet grooming non accenna a diminuire: sfiorerà i 50 miliardi di dollari entro il 2036
© Istockphoto
Negli Stati Uniti va a gonfie vele il business della toelettatura per animali domestici. Secondo quanto riferisce il New York Times, a Manhattan si spendono anche mille dollari per una sessione di dog grooming, e il benessere di fido è ormai diventato essenziale ed è equiparato a tutti gli effetti a quello di un essere umano.
Quello che una volta era considerato solo un trattamento igienico, finalizzato alla pulizia, ora ha invece varcato i confini del wellness diventando anche anti-invecchiamento. Inoltre, visto che molti americani si sentono sempre più soli e isolati, tendono a cercare conforto nei loro animali domestici e a considerali veri e propri membri familiari, non badando a spese quando si tratta del loro benessere fisico e mentale. Secondo un rapporto pubblicato da Future Market Insights, società specializzata in ricerca di marketing, quest'anno l'industria del pet grooming arriverà a 19,5 miliardi di dollari mentre entro il 2036 sfiorerà i 50 miliardi.
Aziende e investitori non stanno a guardare. L'anno scorso, Jane Lauder, erede della Estée Lauder Companies, ha abbandonato il mondo dei profumi e dei cosmetici ed ha dato vita a Taw Ventures, un fondo d'impresa il cui nome è un acronimo di Thaddeus Alistair Warsh, il suo goldendoodle (un incrocio tra Golden Retriever e un Barbone), il cui scopo è quello di focalizzarsi sul benessere e la longevità degli animali domestici. Non tutti possono tuttavia permettersi spese folli per il loro cane, e se alcuni sono ricorsi al fai da te imparando le tecniche di toelettatura, altri hanno persino varcato i confini americani. Come si legge sul New York Times, una donna, Nicole Eaton, approfittando delle vacanze in Serbia, spende solo venti dollari per la toelettatura del suo barboncino e cento per la pulizia dei denti con anestesia. In Messico, a Tijuana, la spesa media per un trattamento igienico completo è di quaranta dollari.