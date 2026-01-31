Ristoranti, piscine e Spa: gli animali domestici sono sempre più viziati... e non solo in italia

Secondo l’Economist, nel 2024 entrambe le aziende hanno ottenuto circa un quinto del loro fatturato annuo dalla vendita di prodotti destinati agli animali domestici. E non è certo un fenomeno solo italiano: negli Stati Uniti, per esempio, il totale della spesa per servizi e prodotti per animali ha raggiunto circa 186 miliardi di dollari nel 2023. Più di quanto viene speso per la cura dei bambini, sostiene l'Economist. Il fenomeno ha destato la curiosità degli esperti. Sociologi e psicologi sostengono che questo trend si spiega con il calo delle nascite dei Paesi occidentali: il lavoro di cura e attenzione, prima riservato ai bimbi, si è ora riversato sugli amici a quattro zampe, sempre più diffusi nelle famiglie.