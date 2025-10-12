Il granchio blu diventa patè per gatti

Il nuovo alimento, 1,75 euro a confezione, già testato, è pronto a sbarcare sul mercato. Il ricavato, al netto di costi e tasse, sarà devoluto al Consorzio Pescatori per l'acquisto del macchinario necessario a trasformare il granchio in farina, restituendo valore a chi il problema lo vive ogni giorno. "Abbiamo iniziato questa sperimentazione nel dicembre 2024 e ora speriamo che il mercato apprezzi questo prodotto, così da poter acquistare un macchinario più grosso ed entrare in produzione", spiega il presidente del Consorzio, Paolo Manicin.