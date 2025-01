La maledizione del granchio blu: un parassita lo rende... "amaro"

Il parassita non è trasmissibile e non causa infezione e malattia all'uomo; tuttavia il consumo di granchio blu crudo o poco cotto può comportare alcuni potenziali rischi per la salute come gastroenteriti acute, causate da vibrioni presenti sull'esoscheletro o direttamente nelle carni. Pertanto, è sempre consigliabile consumare il granchio blu con un'adeguata cottura.