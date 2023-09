Granchio blu e non solo, "siamo invasi da specie aliene"

Coldiretti lancia l'allarme per l'invasione in Italia di vere e proprie specie aliene che causano danni per oltre un miliardo di euro nei campi come nei mari, distruggendo coltivazioni e allevamenti.

Lungo la penisola, si moltiplicano gli attacchi non solo del granchio blu, ma anche della cimice asiatica, dei pappagallini, del cinipide del castagno, della Xylella, del moscerino dagli occhi rossi e del calabrone asiatico. Questi animali, insetti e organismi sono portati dall'estero nelle campagne e nei mari italiani dal cambiamento climatico e dalla globalizzazione.